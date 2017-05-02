Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выиграет кубок России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Минспорт утвердит "Стратегию развития футбола до 2030 года" до 15 июня

Министерство спорта утвердит "Стратегию развития футбола в Российской федерации до 2030 года", принятую 8 апреля нынешнего года на конференции Российского футбольного союза (РФС), до 15 июня. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Павел Колобков.

"Стратегию развития российского футбола министерство утвердит до 15 июня", - сказал Колобков.
Сегодня, 20:08
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.