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Минспорт утвердит "Стратегию развития футбола до 2030 года" до 15 июня
Министерство спорта утвердит "Стратегию развития футбола в Российской федерации до 2030 года", принятую 8 апреля нынешнего года на конференции Российского футбольного союза (РФС), до 15 июня. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Павел Колобков.
"Стратегию развития российского футбола министерство утвердит до 15 июня", - сказал Колобков.
"Стратегию развития российского футбола министерство утвердит до 15 июня", - сказал Колобков.
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