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19:51
Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией
Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией
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Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией
Меморандум между Российским футбольным союзом и Немецким футбольным союзом предусматривает проведение товарищеского матча между сборными России и Германии, сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
"Товарищеские матчи - это отдельная тема для разговора. У них (у сборной Германии) очень плотный график. Конкретных дат нет, но в меморандуме говорится не только о товарищеском матче сборных России и Германии, но и о встрече молодежных команд", - цитирует Мутко ТАСС.
"Товарищеские матчи - это отдельная тема для разговора. У них (у сборной Германии) очень плотный график. Конкретных дат нет, но в меморандуме говорится не только о товарищеском матче сборных России и Германии, но и о встрече молодежных команд", - цитирует Мутко ТАСС.
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