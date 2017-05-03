Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией

Меморандум между Российским футбольным союзом и Немецким футбольным союзом предусматривает проведение товарищеского матча между сборными России и Германии, сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"Товарищеские матчи - это отдельная тема для разговора. У них (у сборной Германии) очень плотный график. Конкретных дат нет, но в меморандуме говорится не только о товарищеском матче сборных России и Германии, но и о встрече молодежных команд", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная Германии Сборная России
Сегодня, 19:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.