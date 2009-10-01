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Виталий Мутко: ждем китайских болельщиков на чемпионате мира в 2018 году

Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением о развитии футбола в Китае.

"Чемпионат Китая и национальная сборная этой страны прогрессируют мощными темпами. Тамошняя федерация футбола взяла свой курс, они пригласили много звезд, правда, одновременно ввели лимит на легионеров. Мы очень рассчитываем, что китайские болельщики приедут к нам в 2018 году. Надеюсь, это все равно случится, даже если сборная Китая по каким-то причинам не квалифицируется в Россию. Заявок из страны очень много. А в ближайшее время Китай с официальным визитом посетит Владимир Путин. Будем еще раз презентовать российские возможности, чемпионат мира", - цитирует Мутко "Газета.ру".
Теги: Мутко
Сегодня, 21:12
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8
(1)
№8 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:47) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha

Ты бы поехал в Северную Корею на чемп ?

Поехал бы. А в чем проблема? Это же не Сомали и не Украина...Я и не слышал, чтобы какого-то иностранца в КНДР убили, арестовали или хотя бы ограбили...
Цитата: grisha
И они не поедут

Ну так Чм и не в Корее будет...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№7 Написал: grisha (Сегодня, 21:45) #
  • -5
  •  (5)
online

Цитата: Black Fox
Они и без приглашения приедут, их сборные попадут на ЧМ.

Ты бы поехал в Северную Корею на чемп ?
И они не поедут
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:31) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Маму попроси что бы тебя на ближайший рынок сводила может услышишь коли не видишь!

Надо же, как ловко китайцы под армян и азербайджанцев маскируются...

Цитата: tfu
Лучше бы европейцев с американцами приглашал, чтоб развеить все мифы и показать Россию, как добрую и гостеприимную нацию

Они и без приглашения приедут, их сборные попадут на ЧМ.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:28) #
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  •  (4)

Цитата: Black Fox
Цитата: Сибирячок
дурак ты. Они давно уже здесь и их не меньше 10-ти миллионов.

Цитата: Volodia379
В России китайцев и без заявок как не резаных собак!

И где эти 10 миллионов нерезанных собак ходят? Почему я их не вижу?

Ты наверно в обществе слепых состоишь!? Маму попроси что бы тебя на ближайший рынок сводила может услышишь коли не видишь! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 21:25) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы европейцев с американцами приглашал, чтоб развеить все мифы и показать Россию, как добрую и гостеприимную нацию


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:22) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
дурак ты. Они давно уже здесь и их не меньше 10-ти миллионов.

Цитата: Volodia379
В России китайцев и без заявок как не резаных собак!

И где эти 10 миллионов нерезанных собак ходят? Почему я их не вижу?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:20) #
  • -2
  •  (6)

В России китайцев и без заявок как не резаных собак!
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:19) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
дурак ты. Они давно уже здесь и их не меньше 10-ти миллионов.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
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