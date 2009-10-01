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Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией (2)
Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией (2)
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Виталий Мутко: ждем китайских болельщиков на чемпионате мира в 2018 году
Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением о развитии футбола в Китае.
"Чемпионат Китая и национальная сборная этой страны прогрессируют мощными темпами. Тамошняя федерация футбола взяла свой курс, они пригласили много звезд, правда, одновременно ввели лимит на легионеров. Мы очень рассчитываем, что китайские болельщики приедут к нам в 2018 году. Надеюсь, это все равно случится, даже если сборная Китая по каким-то причинам не квалифицируется в Россию. Заявок из страны очень много. А в ближайшее время Китай с официальным визитом посетит Владимир Путин. Будем еще раз презентовать российские возможности, чемпионат мира", - цитирует Мутко "Газета.ру".
"Чемпионат Китая и национальная сборная этой страны прогрессируют мощными темпами. Тамошняя федерация футбола взяла свой курс, они пригласили много звезд, правда, одновременно ввели лимит на легионеров. Мы очень рассчитываем, что китайские болельщики приедут к нам в 2018 году. Надеюсь, это все равно случится, даже если сборная Китая по каким-то причинам не квалифицируется в Россию. Заявок из страны очень много. А в ближайшее время Китай с официальным визитом посетит Владимир Путин. Будем еще раз презентовать российские возможности, чемпионат мира", - цитирует Мутко "Газета.ру".
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