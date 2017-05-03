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В Адлере заявили о 95-процентной готовности тренировочных площадок к ЧМ-2018

Готовность тренировочных площадок Адлера для подготовки команд-участниц чемпионата мира 2018 года составляет 95%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Сейчас на спортивных объектах в Адлере завершаются основные строительно-монтажные работы. Речь идет о наладке основных инженерных сетей, нанесении разметки футбольных полей, внутренней отделке административно-бытовых комплексов, установке скамеек для судей и запасных игроков. Кроме того, ведутся работы по благоустройству территории. Готовность площадок составляет порядка 95%", - сказали в пресс-службе ТАСС.
Сегодня, 21:50
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