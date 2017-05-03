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Вячеслав Колосков: откуда возьмутся в Азии девять серьезных сборных на ЧМ?

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков поделился своим мнением относительно будущего распределения квот по конфедерациям для Чемпионата мира.

Напомним, в декабре прошлого года ФИФА утвердила решение об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 команд. Нововведение вступит силу с мирового первенства 2026 года ? в финальной будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф. Пока предполагается, что распределение квот будет таковым: Европа ? 16 сборных, Африка ? 9,5 (будут проводиться стыковые матчи), Азия ? 8,5, Северная и Центральная Америка, а также Южная Америка ? по 6,5, Океания ? одна.

"Я изначально был против 48 команд. Чемпионат мира потеряет спортивный интерес. На турнир попадут средние по уровню команды. Но раз идея уже реализована, говорить нечего. Откуда возьмутся в Азии девять серьезных сборных? В Африке еле-еле три-четыре набирают, а хотят сделать десять. Надо понять, кто сможет принять такой крупный турнир. США, Канада и Мексика? Сейчас между США и Мексикой десятиметровую стену строят! Какой чемпионат мира?", - цитирует Колоскова "Спорт день за днем".
Теги: Колосков
Вчера, 23:30
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№1 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 00:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
В футбол начинают играть и создавать здоровую конкуренцию многие страны: тут и Исландия, Уэльс, Словакия, даже Албания и та интересно сыграла на прошедшем ЧЕ. Наверное, к 2026 году и в Азии и в Африке появятся команды, способные создать хорошую конкуренцию... А вот что можно сказать о России? Какое будущее нашего футбола, не говоря о настоящем???Уважаемый Вячеслав Колосков, который яростный противник 48 команд ЧМ, наша сборная является ли серьёзной?Способна ли она сейчас, или в 2026 году создать здоровую конкуренцию???????????????
А я вот думаю, что быстрее в Африке 10 серьёзных сборных наберут, прежде чем наша командёнка научится хотя бы для начала из группового этапа выходить, не говоря уже о стадии плей-офф...
Регистрация: 26.10.2016
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