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Вице-губернатор: подготовка стадиона "Фишт" к финалу Кубка России была проведена на высочайшем уровне
Вице-губернатор: подготовка стадиона "Фишт" к финалу Кубка России была проведена на высочайшем уровне
На "Лужниках" создадут навигацию на русском и английском языках
На главной арене Чемпионата мира - "Стадионе Лужники" - установят навигацию на русском и английском языках. Оборудование арены начнется в июне.
Всего до конца 2017 года там появится около 350 указателей: таблички, вывески, карты, стелы, стенды и др.
Поскольку территория спорткомплекса составляет около 150 га, этот навигационный проект станет одним из самых крупных на отдельно взятом объекте. В дизайне навигации будут преобладать синий и белый цвета. На указатели также нанесут символ "Лужников" - стилизованное изображение кольца из пяти ласточек. В темное время суток указатели будут подсвечиваться. Для удобства гостей безымянные площади получили новые названия. Например, территория между бассейном и Большой спортивной ареной стала Южной площадью, а пространство между Малой ареной и Большой спортивной ареной получило название Северная площадь. Некоторые названия заменили более понятными. Например, Престижная аллея стала Фестивальной площадью, так как там планируется проводить фестивали и большие городские праздники. Эти изменения также отразят в навигации и на карте "Лужников".
welcome2018.com
Всего до конца 2017 года там появится около 350 указателей: таблички, вывески, карты, стелы, стенды и др.
Поскольку территория спорткомплекса составляет около 150 га, этот навигационный проект станет одним из самых крупных на отдельно взятом объекте. В дизайне навигации будут преобладать синий и белый цвета. На указатели также нанесут символ "Лужников" - стилизованное изображение кольца из пяти ласточек. В темное время суток указатели будут подсвечиваться. Для удобства гостей безымянные площади получили новые названия. Например, территория между бассейном и Большой спортивной ареной стала Южной площадью, а пространство между Малой ареной и Большой спортивной ареной получило название Северная площадь. Некоторые названия заменили более понятными. Например, Престижная аллея стала Фестивальной площадью, так как там планируется проводить фестивали и большие городские праздники. Эти изменения также отразят в навигации и на карте "Лужников".
welcome2018.com
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