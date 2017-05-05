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Владимир Путин подписал закон об упрощении визового режима в период КК-17 и ЧМ-18

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Документ направлен на уточнение отдельных положений закона о ЧМ-2018 и Кубка конфедераций, сообщает официальный сайт Министерства спорта России.

"Федеральным законом установлено, что иностранным участникам чемпионата или Кубка для въезда в Российскую Федерацию выдаются многократные обыкновенные гуманитарные визы, а лицам, осуществляющим подготовку и проведение чемпионата и Кубка, — многократные обыкновенные деловые визы или многократные обыкновенные рабочие визы.

Также закон предусматривает возможность въезда на территорию Российской Федерации иностранных зрителей чемпионата и Кубка без оформления виз по документам, удостоверяющим личность, и персонифицированной карте зрителя в электронной форме. Данный порядок будет действовать в течение периода, начинающегося за 72 часа до начала первого матча чемпионата или Кубка и заканчивающегося в день последнего матча чемпионата или Кубка", — говорится в сообщении.
Теги: Путин
Сегодня, 00:46
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