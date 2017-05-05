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В "Лужниках" начали наносить игровую разметку на газон
Рабочие начали наносить игровую разметку на газон "Стадиона Лужники". Об этом сообщает Welcome2018.com со ссылкой на заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.
По его словам, разметка наносится согласно определенным требованиям FIFA и зависит от размера поля и толщины штанги футбольных ворот.
"Газон оборудован самыми современными системами дренажа и обогрева, - передает слова Хуснуллина пресс-служба мэрии Москвы. – FIFA предъявляет крайне высокие требования к качеству полей стадионов".
Размеры поля главной арены Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ - 105 м на 68 м. Ширина любой линии разметки строго соответствует регламенту, а кривые линии наносятся со 100-процентной точностью.
Глава Стройкомплекса отметил, что линии наносят разметочной машинкой с использованием специальной белой краски BAUFAN для маркировки спортивных площадок. Разметка наносится строго по направлению стрижки газона.
"Перед матчами разметку будут наносить дважды - в обоих направлениях", - добавил Хуснуллин.
Поле обновленного "Стадиона Лужники" можно использовать в любое время года благодаря созданной системе обогрева газона. Она позволяет искусственно увеличить температуру поверхности и основания, поэтому игровые характеристики поля сохранятся даже зимой - при температуре до минус 15 градусов.
По его словам, разметка наносится согласно определенным требованиям FIFA и зависит от размера поля и толщины штанги футбольных ворот.
"Газон оборудован самыми современными системами дренажа и обогрева, - передает слова Хуснуллина пресс-служба мэрии Москвы. – FIFA предъявляет крайне высокие требования к качеству полей стадионов".
Размеры поля главной арены Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ - 105 м на 68 м. Ширина любой линии разметки строго соответствует регламенту, а кривые линии наносятся со 100-процентной точностью.
Глава Стройкомплекса отметил, что линии наносят разметочной машинкой с использованием специальной белой краски BAUFAN для маркировки спортивных площадок. Разметка наносится строго по направлению стрижки газона.
"Перед матчами разметку будут наносить дважды - в обоих направлениях", - добавил Хуснуллин.
Поле обновленного "Стадиона Лужники" можно использовать в любое время года благодаря созданной системе обогрева газона. Она позволяет искусственно увеличить температуру поверхности и основания, поэтому игровые характеристики поля сохранятся даже зимой - при температуре до минус 15 градусов.
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