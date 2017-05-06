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Харри Кьюэлл пригласил австралийских болельщиков в Сочи на матчи КК-2017

Бывший форвард сборной Австралии и "Ливерпуля" Харри Кьюэлл пригласил болельщиков из своей страны в Сочи посетить матчи Кубка конфедераций 2017 года.

"Я приглашаю болельщиков из своей страны посетить Сочи, потому что матчи Кубка конфедераций важны как для сборной России, так и для сборной Австралии, и футболистам нужна поддержка болельщиков.

На Кубке конфедераций нет слабых команд. Сборная Германии - сильный соперник, но я уверен, что шансы на победу у футболистов моей страны есть", - цитирует Кьюэлла ТАСС.
Сегодня, 16:05
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