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Харри Кьюэлл пригласил австралийских болельщиков в Сочи на матчи КК-2017
Бывший форвард сборной Австралии и "Ливерпуля" Харри Кьюэлл пригласил болельщиков из своей страны в Сочи посетить матчи Кубка конфедераций 2017 года.
"Я приглашаю болельщиков из своей страны посетить Сочи, потому что матчи Кубка конфедераций важны как для сборной России, так и для сборной Австралии, и футболистам нужна поддержка болельщиков.
На Кубке конфедераций нет слабых команд. Сборная Германии - сильный соперник, но я уверен, что шансы на победу у футболистов моей страны есть", - цитирует Кьюэлла ТАСС.
"Я приглашаю болельщиков из своей страны посетить Сочи, потому что матчи Кубка конфедераций важны как для сборной России, так и для сборной Австралии, и футболистам нужна поддержка болельщиков.
На Кубке конфедераций нет слабых команд. Сборная Германии - сильный соперник, но я уверен, что шансы на победу у футболистов моей страны есть", - цитирует Кьюэлла ТАСС.
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