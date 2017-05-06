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Игорь Лебеденко: мне ни разу не говорили, что этот матч с "Уралом" надо выиграть, а этот проиграть
Игорь Лебеденко: мне ни разу не говорили, что этот матч с "Уралом" надо выиграть, а этот проиграть
11:25
На матче "Спартак" – "Терек" проведут мероприятие в рамках подготовки к Кубку Конфедераций (1)
На матче "Спартак" – "Терек" проведут мероприятие в рамках подготовки к Кубку Конфедераций (1)
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Олег Кузнецов: мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет сборной России - Родину менять не собирались (13)
Олег Кузнецов: мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет сборной России - Родину менять не собирались (13)
Мэр Сочи: инфраструктура города полностью готова к проведению КК-2017
Инфраструктура Сочи готова к проведению матчей Кубка конфедераций, сообщил мэр столицы зимних Олимпийских игр 2014 года Анатолий Пахомов.
"После проведения зимних Олимпийских игр мы готовы к проведению любого масштабного событийного мероприятия. Кубок конфедераций нас заставил немного поработать, потому что нужно было привести в спортивное состояние стадион "Фишт". Это удалось сделать, на стадионе успешно прошли три тестовых матча. Мы готовы к проведению матчей Кубка конфедераций.
Наш город очень гостеприимный. Добро пожаловать в город Сочи на Кубок конфедераций", - цитирует Пахомова ТАСС.
"После проведения зимних Олимпийских игр мы готовы к проведению любого масштабного событийного мероприятия. Кубок конфедераций нас заставил немного поработать, потому что нужно было привести в спортивное состояние стадион "Фишт". Это удалось сделать, на стадионе успешно прошли три тестовых матча. Мы готовы к проведению матчей Кубка конфедераций.
Наш город очень гостеприимный. Добро пожаловать в город Сочи на Кубок конфедераций", - цитирует Пахомова ТАСС.
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