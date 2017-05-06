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Мэр Сочи: инфраструктура города полностью готова к проведению КК-2017

Инфраструктура Сочи готова к проведению матчей Кубка конфедераций, сообщил мэр столицы зимних Олимпийских игр 2014 года Анатолий Пахомов.

"После проведения зимних Олимпийских игр мы готовы к проведению любого масштабного событийного мероприятия. Кубок конфедераций нас заставил немного поработать, потому что нужно было привести в спортивное состояние стадион "Фишт". Это удалось сделать, на стадионе успешно прошли три тестовых матча. Мы готовы к проведению матчей Кубка конфедераций.

Наш город очень гостеприимный. Добро пожаловать в город Сочи на Кубок конфедераций", - цитирует Пахомова ТАСС.
Сегодня, 16:11
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