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Харри Кьюэлл: Сочи напоминает мне Австралию по климату

Экс-форвард сборной Австралии Харри Кьюэлл, принявший участие в церемонии открытия парка КК-2017 в Сочи, заявил, что российский город по климату напоминает ему Австралию.

"Город напоминает мне Австралию по климату. Надеюсь, игроки сборной Австралии после Кубка конфедераций в Сочи захотят провести тут отпуск", - заявил Кьюэлл ТАСС..
Сегодня, 17:17
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