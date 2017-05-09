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Двойник Месси: отец выгнал меня из дома после гола Лионеля в ворота Ирана
Двойник нападающего "Барселоны" Лионеля Месси 25-летний иранский студент Реза Парастеш рассказал о своей популярности.
Популярность к Парастешу пришла несколько месяцев назад, когда его отец отправил фотографии с ним на один спортивный сайт.
"Когда я где-то появляюсь, люди действительно шокированы. Я очень рад, что, увидев меня, они счастливы, и это приносит мне много энергии", — цитирует двойника Месси New York Times.
Также иранец вспомнил забавный момент, когда его сборная уступила Аргентине на чемпионате мира – 2014 и не смогла выйти в 1/8 финала. Решающий мяч тогда забил Лионель Месси.
"После игры мой отец позвонил и сказал: «Не возвращайся домой сегодня вечером. Почему ты забил гол против Ирана?" Я ответил: "Но это был не я!" — смеясь сказал Парастеш.
"Газета.ру"
Популярность к Парастешу пришла несколько месяцев назад, когда его отец отправил фотографии с ним на один спортивный сайт.
"Когда я где-то появляюсь, люди действительно шокированы. Я очень рад, что, увидев меня, они счастливы, и это приносит мне много энергии", — цитирует двойника Месси New York Times.
Также иранец вспомнил забавный момент, когда его сборная уступила Аргентине на чемпионате мира – 2014 и не смогла выйти в 1/8 финала. Решающий мяч тогда забил Лионель Месси.
"После игры мой отец позвонил и сказал: «Не возвращайся домой сегодня вечером. Почему ты забил гол против Ирана?" Я ответил: "Но это был не я!" — смеясь сказал Парастеш.
"Газета.ру"
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