Двойник Месси: отец выгнал меня из дома после гола Лионеля в ворота Ирана

Двойник нападающего "Барселоны" Лионеля Месси 25-летний иранский студент Реза Парастеш рассказал о своей популярности.Популярность к Парастешу пришла несколько месяцев назад, когда его отец отправил фотографии с ним на один спортивный сайт."Когда я где-то появляюсь, люди действительно шокированы. Я очень рад, что, увидев меня, они счастливы, и это приносит мне много энергии", — цитирует двойника Месси New York Times.Также иранец вспомнил забавный момент, когда его сборная уступила Аргентине на чемпионате мира – 2014 и не смогла выйти в 1/8 финала. Решающий мяч тогда забил Лионель Месси."После игры мой отец позвонил и сказал: «Не возвращайся домой сегодня вечером. Почему ты забил гол против Ирана?" Я ответил: "Но это был не я!" — смеясь сказал Парастеш.