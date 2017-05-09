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ФИФА утвердила квоты конфедераций на чемпионат мира – 2026

Совет ФИФА утвердил распределение квот между конфедерациями на чемпионат мира 2026 года, сообщает ТАСС.

На чемпионате мира 2026 года впервые выступят 48 стран.

Квоты распределены следующим образом: Европа — 16 сборных, Африка — 9,5, Азия — 8,5, Северная и Центральная Америка, а также Южная Америка — по 6,5, Океания — 1,5.

По итогам отборочного турнира состоятся межконтинентальные матчи по системе плей-офф, по итогам которых определятся два последних участника чемпионата мира.

На проведение чемпионата мира пока подана одна заявка — о желании совместно провести турнир заявили США, Канада и Мексика.
Сегодня, 22:21
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