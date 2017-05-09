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Превью. 36 тур. ФНЛ
Превью. 36 тур. ФНЛ
20:05
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (64)
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (64)
18:09
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
15:29
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
ФИФА утвердила квоты конфедераций на чемпионат мира – 2026
Совет ФИФА утвердил распределение квот между конфедерациями на чемпионат мира 2026 года, сообщает ТАСС.
На чемпионате мира 2026 года впервые выступят 48 стран.
Квоты распределены следующим образом: Европа — 16 сборных, Африка — 9,5, Азия — 8,5, Северная и Центральная Америка, а также Южная Америка — по 6,5, Океания — 1,5.
По итогам отборочного турнира состоятся межконтинентальные матчи по системе плей-офф, по итогам которых определятся два последних участника чемпионата мира.
На проведение чемпионата мира пока подана одна заявка — о желании совместно провести турнир заявили США, Канада и Мексика.
На чемпионате мира 2026 года впервые выступят 48 стран.
Квоты распределены следующим образом: Европа — 16 сборных, Африка — 9,5, Азия — 8,5, Северная и Центральная Америка, а также Южная Америка — по 6,5, Океания — 1,5.
По итогам отборочного турнира состоятся межконтинентальные матчи по системе плей-офф, по итогам которых определятся два последних участника чемпионата мира.
На проведение чемпионата мира пока подана одна заявка — о желании совместно провести турнир заявили США, Канада и Мексика.
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