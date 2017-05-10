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Санкт-Петербургское УФАС продолжит проверку стадиона "Санкт-Петербург"

Санкт-Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы 31 мая продолжит рассмотрение жалобы на ограничение конкуренции со стороны властей Петербурга при заключении контракта с компанией "Метрострой" на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове.

Заседание по этому вопросу состоялось 27 апреля, но решение не было вынесено.

Ранее инспекция Санкт-Петербургского УФАС уже нашла нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок (44 ФЗ) при заключении данного контракта, однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом. Теперь же инспекция рассмотрит дело о нарушении статьи "Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления" (ст. 14.9 Кодекса об административных правонарушениях).

"Инспекция Санкт-Петербургского УФАС России 31 мая продолжит проверку по контракту на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона", - сказали в пресс-службе УФАС.

Жалобу от лица Фонда борьбы с коррупцией в антимонопольный орган подал Роман Рубанов. Как пояснили в пресс-службе ранее, в случае если орган признает, что закон был нарушен, должностному лицу грозит штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей. В случае если должностное лицо уже было признано нарушившим данную статью ранее, сотрудника через суд могут дисквалифицировать на срок до трех лет.

ТАСС
Сегодня, 17:31
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№3 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 18:22) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ УФАС ПРОДОЛЖИТ ПРОВЕРКУ СТАДИОНА "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

и даже,скорее всего , кто-то получит очень строгий выговор..


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 17:41) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А че, еще не проверили?))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:34) #
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  •  (5)
online

Это что за стадион? Позор-арена - есть такое. Точной, позор есть, а арены нет laughing


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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