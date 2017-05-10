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Санкт-Петербургское УФАС продолжит проверку стадиона "Санкт-Петербург"
Санкт-Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы 31 мая продолжит рассмотрение жалобы на ограничение конкуренции со стороны властей Петербурга при заключении контракта с компанией "Метрострой" на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове.
Заседание по этому вопросу состоялось 27 апреля, но решение не было вынесено.
Ранее инспекция Санкт-Петербургского УФАС уже нашла нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок (44 ФЗ) при заключении данного контракта, однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом. Теперь же инспекция рассмотрит дело о нарушении статьи "Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления" (ст. 14.9 Кодекса об административных правонарушениях).
"Инспекция Санкт-Петербургского УФАС России 31 мая продолжит проверку по контракту на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона", - сказали в пресс-службе УФАС.
Жалобу от лица Фонда борьбы с коррупцией в антимонопольный орган подал Роман Рубанов. Как пояснили в пресс-службе ранее, в случае если орган признает, что закон был нарушен, должностному лицу грозит штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей. В случае если должностное лицо уже было признано нарушившим данную статью ранее, сотрудника через суд могут дисквалифицировать на срок до трех лет.
ТАСС
Заседание по этому вопросу состоялось 27 апреля, но решение не было вынесено.
Ранее инспекция Санкт-Петербургского УФАС уже нашла нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок (44 ФЗ) при заключении данного контракта, однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом. Теперь же инспекция рассмотрит дело о нарушении статьи "Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления" (ст. 14.9 Кодекса об административных правонарушениях).
"Инспекция Санкт-Петербургского УФАС России 31 мая продолжит проверку по контракту на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона", - сказали в пресс-службе УФАС.
Жалобу от лица Фонда борьбы с коррупцией в антимонопольный орган подал Роман Рубанов. Как пояснили в пресс-службе ранее, в случае если орган признает, что закон был нарушен, должностному лицу грозит штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей. В случае если должностное лицо уже было признано нарушившим данную статью ранее, сотрудника через суд могут дисквалифицировать на срок до трех лет.
ТАСС
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