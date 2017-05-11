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Дети с особенностями выведут на поле игроков перед матчами Кубка конфедераций в Казани
Участие в церемонии выхода на поле футболистов перед матчами Кубка конфедераций в Казани примут 88 детей, среди которых будут и дети с ограниченными возможностями здоровья, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Татарстана.
"Впервые в этом году участие в программе примут дети с ограниченными возможностями здоровья", - пояснили в пресс-службе, добавив, что всего в Казани на поле вместе с футболистами выйдут 88 детей.
В четверг памятные медали получили 40 юных любителей футбола. На церемонии вручения маленькие казанцы могли сфотографироваться с волком Забивакой - талисманом соревнований и с Кубком конфедераций, который получит в награду команда-победитель.
"Впервые в этом году участие в программе примут дети с ограниченными возможностями здоровья", - пояснили в пресс-службе, добавив, что всего в Казани на поле вместе с футболистами выйдут 88 детей.
В четверг памятные медали получили 40 юных любителей футбола. На церемонии вручения маленькие казанцы могли сфотографироваться с волком Забивакой - талисманом соревнований и с Кубком конфедераций, который получит в награду команда-победитель.
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