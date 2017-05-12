Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Евгений Савин стал послом Самары на ЧМ-2018

Бывший нападающий самарских "Крыльев Советов", телеведущий и комментатор "Матч ТВ" Евгений Савин стал послом Самары на ЧМ-2018, сообщает welcome2018.com.

В пятницу Савин посетил строительную площадку "Самара Арены", которая примет матчи мирового первенства.

"Самара – футбольный город, и теперь в нем будет такой классный современный стадион, – поделился впечатлениями посол. - Всегда рад побывать здесь, мою игру за "Крылья" мы вспоминали даже с Леонидом Слуцким во время нашей встрече в Лондоне. Это было замечательное время, и я невероятно рад, что стану частью команды послов Самары как города-организатора Чемпионата мира".

После знакомства с "Самара Ареной" Савин встретится с участниками программы "Городские волонтеры", а вечером на стадионе "Металлург" выйдет на футбольное поле, чтобы сыграть в традиционном матче, посвященном дню рождения самарского клуба.
Теги: Савин
Сегодня, 16:48
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 17:20) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Настоящего футбола в стране нету,а послов - ослов как собак нерезаных ..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:14) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А нормальных послов совсем не осталось?То прости...эээ уважамаемая светская леди,то этот рас...эээээ уважаемый и легендарный футболист.Надеюсь от Питера Шнура не назначили?


--------------------
Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 17:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В эти послы берут одни гламуры?
Регистрация: 5.10.2011
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:55) #
  • -1
  •  (3)
online

Уз послала - так послала!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.