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Евгений Савин стал послом Самары на ЧМ-2018
Бывший нападающий самарских "Крыльев Советов", телеведущий и комментатор "Матч ТВ" Евгений Савин стал послом Самары на ЧМ-2018, сообщает welcome2018.com.
В пятницу Савин посетил строительную площадку "Самара Арены", которая примет матчи мирового первенства.
"Самара – футбольный город, и теперь в нем будет такой классный современный стадион, – поделился впечатлениями посол. - Всегда рад побывать здесь, мою игру за "Крылья" мы вспоминали даже с Леонидом Слуцким во время нашей встрече в Лондоне. Это было замечательное время, и я невероятно рад, что стану частью команды послов Самары как города-организатора Чемпионата мира".
После знакомства с "Самара Ареной" Савин встретится с участниками программы "Городские волонтеры", а вечером на стадионе "Металлург" выйдет на футбольное поле, чтобы сыграть в традиционном матче, посвященном дню рождения самарского клуба.
В пятницу Савин посетил строительную площадку "Самара Арены", которая примет матчи мирового первенства.
"Самара – футбольный город, и теперь в нем будет такой классный современный стадион, – поделился впечатлениями посол. - Всегда рад побывать здесь, мою игру за "Крылья" мы вспоминали даже с Леонидом Слуцким во время нашей встрече в Лондоне. Это было замечательное время, и я невероятно рад, что стану частью команды послов Самары как города-организатора Чемпионата мира".
После знакомства с "Самара Ареной" Савин встретится с участниками программы "Городские волонтеры", а вечером на стадионе "Металлург" выйдет на футбольное поле, чтобы сыграть в традиционном матче, посвященном дню рождения самарского клуба.
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