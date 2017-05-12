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Станислав Черчесов: победители стояли в рейтинге ФИФА ниже, чем во время отборочных турниров

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как он относится к рейтингу ФИФА, в котором позиции национальной команды в последнее время существенно пошатнулись.

"Мы же живем в обществе, а, как говорил Владимир Ленин, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Информация же поступает, вы — СМИ — ее приносите.

Если честно, я даже не знаю, на каком мы месте находимся. Да, если рейтинг есть, к нему надо относиться серьезно. Но, с другой стороны, всю зиму, не играя, сборная России почему-то поднималась, а когда выигрывали — наоборот, опускались.

Сложно относиться серьезно к такой градации. Впрочем, есть другой любопытный момент, все хозяева последних чемпионатов Европы и мира стояли в рейтинге ФИФА перед домашними форумами значительно ниже, чем во время отборочных турниров, когда принимали в них участие", - цитирует Черчесова RT.
Теги: Черчесов
Сегодня, 18:02
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№1 Написал: kruga (Сегодня, 18:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и? Сборная станет лучше играть?


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
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