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18:02
Станислав Черчесов: победители стояли в рейтинге ФИФА ниже, чем во время отборочных турниров (1)
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Станислав Черчесов: победители стояли в рейтинге ФИФА ниже, чем во время отборочных турниров
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как он относится к рейтингу ФИФА, в котором позиции национальной команды в последнее время существенно пошатнулись.
"Мы же живем в обществе, а, как говорил Владимир Ленин, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Информация же поступает, вы — СМИ — ее приносите.
Если честно, я даже не знаю, на каком мы месте находимся. Да, если рейтинг есть, к нему надо относиться серьезно. Но, с другой стороны, всю зиму, не играя, сборная России почему-то поднималась, а когда выигрывали — наоборот, опускались.
Сложно относиться серьезно к такой градации. Впрочем, есть другой любопытный момент, все хозяева последних чемпионатов Европы и мира стояли в рейтинге ФИФА перед домашними форумами значительно ниже, чем во время отборочных турниров, когда принимали в них участие", - цитирует Черчесова RT.
"Мы же живем в обществе, а, как говорил Владимир Ленин, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Информация же поступает, вы — СМИ — ее приносите.
Если честно, я даже не знаю, на каком мы месте находимся. Да, если рейтинг есть, к нему надо относиться серьезно. Но, с другой стороны, всю зиму, не играя, сборная России почему-то поднималась, а когда выигрывали — наоборот, опускались.
Сложно относиться серьезно к такой градации. Впрочем, есть другой любопытный момент, все хозяева последних чемпионатов Европы и мира стояли в рейтинге ФИФА перед домашними форумами значительно ниже, чем во время отборочных турниров, когда принимали в них участие", - цитирует Черчесова RT.
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