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Станислав Черчесов: давление и критику воспринимаю спокойно
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о критике болельщиков.
"Не знаю, похож ли я на раздраженного тренера или нет, — давление и критику воспринимаю спокойно.
Если бы в стране не было столько разбирающихся, увлекающихся, смотрящих и оценивающих футбол, значит, это бы означало, что все мы здесь зря собрались. А так как на улицах и где угодно интересуются, значит, неравнодушны. И всех болельщиков национальной команды необходимо удовлетворить своей игрой", - цитирует Черчесова RT.
"Не знаю, похож ли я на раздраженного тренера или нет, — давление и критику воспринимаю спокойно.
Если бы в стране не было столько разбирающихся, увлекающихся, смотрящих и оценивающих футбол, значит, это бы означало, что все мы здесь зря собрались. А так как на улицах и где угодно интересуются, значит, неравнодушны. И всех болельщиков национальной команды необходимо удовлетворить своей игрой", - цитирует Черчесова RT.
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