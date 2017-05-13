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Виталий Мутко: у сборной России интересные футболисты и один из самых перспективных тренеров
Сборная России располагает интересными игроками, а в лице Станислава Черчесова - одним из самых перспективных тренеров, заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"Если будет одной командой, все-таки футбол - коллективная игра. Команда обновилась, у нас очень перспективные и интересные футболисты, один из самых перспективных российских тренеров. Мы видим, что окончание чемпионата (России) идет в напряженной борьбе, мы следим за кандидатами и видим, что ребята прогрессируют.
Конечно, Кубок конфедераций - тестовый турнир, но он позволяет набраться опыта, все-таки мы не играли в официальных матчах; как не называй, а товарищеская игра есть товарищеская. Надеюсь, ребята покажут максимум своего мастерства, и нам не будет стыдно за эту команду", - цитирует Черчесова ТАСС.
"Если будет одной командой, все-таки футбол - коллективная игра. Команда обновилась, у нас очень перспективные и интересные футболисты, один из самых перспективных российских тренеров. Мы видим, что окончание чемпионата (России) идет в напряженной борьбе, мы следим за кандидатами и видим, что ребята прогрессируют.
Конечно, Кубок конфедераций - тестовый турнир, но он позволяет набраться опыта, все-таки мы не играли в официальных матчах; как не называй, а товарищеская игра есть товарищеская. Надеюсь, ребята покажут максимум своего мастерства, и нам не будет стыдно за эту команду", - цитирует Черчесова ТАСС.
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