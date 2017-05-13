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Виталий Мутко: у сборной России интересные футболисты и один из самых перспективных тренеров

Сборная России располагает интересными игроками, а в лице Станислава Черчесова - одним из самых перспективных тренеров, заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Если будет одной командой, все-таки футбол - коллективная игра. Команда обновилась, у нас очень перспективные и интересные футболисты, один из самых перспективных российских тренеров. Мы видим, что окончание чемпионата (России) идет в напряженной борьбе, мы следим за кандидатами и видим, что ребята прогрессируют.

Конечно, Кубок конфедераций - тестовый турнир, но он позволяет набраться опыта, все-таки мы не играли в официальных матчах; как не называй, а товарищеская игра есть товарищеская. Надеюсь, ребята покажут максимум своего мастерства, и нам не будет стыдно за эту команду", - цитирует Черчесова ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 18:52
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№4 Написал: vertel латвия (Сегодня, 18:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Виталий Мутко: у сборной России интересные футболисты
Ну да, один другого интереснее.
Регистрация: 13.11.2009
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:57) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: петя365
Цитата: vermis_64
В каком мире он живет?

В своём !
Они все живут в своём мире и ссуться по ночам в ожидании сюрприза


Похоже это какой то параллельный мир.
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: петя365 (Сегодня, 18:55) #
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online

Цитата: vermis_64
В каком мире он живет?

В своём кремлёвском мире !
Они все живут в своём мире и ссуться по ночам в ожидании сюрприза
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:54) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
В каком мире он живет?
Регистрация: 23.08.2016
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