Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Калининградцы проведут 24-часовой матч в попытке попасть в Книгу Гиннесса

Жители Калининграда в конце июня проведут массовый футбольный матч, который продлится 24 часа, и надеются попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом ТАСС сообщил врио министра по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак на Координационном совете по туризму в Рязани.

"В конце июня у нас пройдет ряд мероприятий Калининградской футбольной недели. Среди спортивных активностей - 24-часовой матч на футбольном поле, где будут участвовать смешанные команды: начиная от детских, заканчивая самым серьезным возрастом - свыше 60 лет. В том числе будут участвовать люди с ограниченными возможностями. И мы рассчитываем, что это найдет отражение в Книге рекордов Гиннесса, соответствующих специалистов на это мероприятие мы пригласили", - сказал он.

Как пояснил врио министра, мероприятие пройдет в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Сегодня, 19:42
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.