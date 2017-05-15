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Борис Игнатьев: Кокорин по праву не попадает на Кубок конфедераций

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин по праву не попал в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций, заявил бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев.

"Наверное, Кокорин по праву не попадает на Кубок конфедераций. У многих сложилось мнение, что он не заслуживает места в составе сборной. Станислав Черчесов дает ему возможность подумать, как дальше выстраивать футбольную жизнь. А молодой человек из "Краснодара" (Мамаев) после всех травм и болячек не набрал кондиций, которые бы давали ему возможность играть в основном составе. А брать его просто в расширенный список нет нужды. Или он играет, или он мимо этого списка", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
Теги: Игнатьев Кокорин Сборная России
Сегодня, 16:44
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№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 17:08) #
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да все логично, оже мне звезды...
если бы не их паспорта и не ебень кудко, уже давно бы все лавку полировали...
Регистрация: 27.01.2017
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