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Борис Игнатьев: Кокорин по праву не попадает на Кубок конфедераций
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин по праву не попал в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций, заявил бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев.
"Наверное, Кокорин по праву не попадает на Кубок конфедераций. У многих сложилось мнение, что он не заслуживает места в составе сборной. Станислав Черчесов дает ему возможность подумать, как дальше выстраивать футбольную жизнь. А молодой человек из "Краснодара" (Мамаев) после всех травм и болячек не набрал кондиций, которые бы давали ему возможность играть в основном составе. А брать его просто в расширенный список нет нужды. Или он играет, или он мимо этого списка", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
"Наверное, Кокорин по праву не попадает на Кубок конфедераций. У многих сложилось мнение, что он не заслуживает места в составе сборной. Станислав Черчесов дает ему возможность подумать, как дальше выстраивать футбольную жизнь. А молодой человек из "Краснодара" (Мамаев) после всех травм и болячек не набрал кондиций, которые бы давали ему возможность играть в основном составе. А брать его просто в расширенный список нет нужды. Или он играет, или он мимо этого списка", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
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