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Паспорт болельщика Кубка конфедераций-2017 заказали зрители из свыше 100 стран мира
Любители футбола из более чем 100 стран мира подали заявки на паспорта болельщиков Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.
Паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является обязательным документом для посещения матчей Кубка конфедераций, который необходимо получить после покупки билета.
"Заявки на получение паспортов болельщиков, которые вместе с входными билетами обеспечат зрителям комфортный и быстрый проход на стадионы, уже подали граждане из более чем 100 стран мира: России, Чили, Мексики, Германии, США, Австралии, Белоруссии, Англии, Узбекистана, Казахстана и других", - говорится в сообщении министерства.
Паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является обязательным документом для посещения матчей Кубка конфедераций, который необходимо получить после покупки билета.
"Заявки на получение паспортов болельщиков, которые вместе с входными билетами обеспечат зрителям комфортный и быстрый проход на стадионы, уже подали граждане из более чем 100 стран мира: России, Чили, Мексики, Германии, США, Австралии, Белоруссии, Англии, Узбекистана, Казахстана и других", - говорится в сообщении министерства.
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