Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:19
Валерий Газзаев: Игнашевича и Василия Березуцкого уже сейчас нужно включать в сборную России (3)
Валерий Газзаев: Игнашевича и Василия Березуцкого уже сейчас нужно включать в сборную России (3)
21:44
Сергей Силкин: думаю, цель Погребняка - отработать контракт с "Динамо" до конца и закончить с футболом (1)
Сергей Силкин: думаю, цель Погребняка - отработать контракт с "Динамо" до конца и закончить с футболом (1)
20:48
Геннадии Орлов: Кокорин? Даже у самых великих футболистов часто были проблемы с дисциплиной (8)
Геннадии Орлов: Кокорин? Даже у самых великих футболистов часто были проблемы с дисциплиной (8)
20:20
Валерий Рейнгольд: отсутствие Денисова в сборной? Черчесов должен понять, что нужно вызывать лучших (10)
Валерий Рейнгольд: отсутствие Денисова в сборной? Черчесов должен понять, что нужно вызывать лучших (10)
13:52
Анатолий Бышовец: Ребров мог бы быть в сборной, а игра Шатова и Кокорина оставляет желать лучшего (6)
Анатолий Бышовец: Ребров мог бы быть в сборной, а игра Шатова и Кокорина оставляет желать лучшего (6)
Болельщики выбрали девиз сборной России на Кубке конфедераций-2017
Завершилось голосование на сайте ФИФА, в результате которого был определен девиз сборной России на домашнем Кубке конфедераций.
Победу в голосовании одержал девиз "Будь верен своей команде!". Кроме него, болельщики также выбирали между вариантами "Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!" и "Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!".
Также болельщиками были выбраны и девизы других команд-участниц турнира: Австралия - Socceroos: pride of nation (Сборная: гордость нации), Германия - 11 players - 80 million hearts - Die mannschaft! (11 игроков - 80 миллионов сердец - одна команда!), Камерун - The indomitable lions (Неукротимые львы), Мексика - Here are warriors of Mexico (Вот идут воины Мексики), Новая Зеландия - Small nation, big heart (Маленькая нация, большое сердце), Португалия - Legion of fans will guide you to victory! (Легион болельщиков приведет вас к победе!), Чили - La Roja: the pride of Chile (Сборная: гордость Чили).
Лучшие девизы украсят официальные автобусы всех восьми сборных-участниц.
Победу в голосовании одержал девиз "Будь верен своей команде!". Кроме него, болельщики также выбирали между вариантами "Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!" и "Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!".
Также болельщиками были выбраны и девизы других команд-участниц турнира: Австралия - Socceroos: pride of nation (Сборная: гордость нации), Германия - 11 players - 80 million hearts - Die mannschaft! (11 игроков - 80 миллионов сердец - одна команда!), Камерун - The indomitable lions (Неукротимые львы), Мексика - Here are warriors of Mexico (Вот идут воины Мексики), Новая Зеландия - Small nation, big heart (Маленькая нация, большое сердце), Португалия - Legion of fans will guide you to victory! (Легион болельщиков приведет вас к победе!), Чили - La Roja: the pride of Chile (Сборная: гордость Чили).
Лучшие девизы украсят официальные автобусы всех восьми сборных-участниц.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.