Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Болельщики выбрали девиз сборной России на Кубке конфедераций-2017

Завершилось голосование на сайте ФИФА, в результате которого был определен девиз сборной России на домашнем Кубке конфедераций.

Победу в голосовании одержал девиз "Будь верен своей команде!". Кроме него, болельщики также выбирали между вариантами "Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!" и "Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!".

Также болельщиками были выбраны и девизы других команд-участниц турнира: Австралия - Socceroos: pride of nation (Сборная: гордость нации), Германия - 11 players - 80 million hearts - Die mannschaft! (11 игроков - 80 миллионов сердец - одна команда!), Камерун - The indomitable lions (Неукротимые львы), Мексика - Here are warriors of Mexico (Вот идут воины Мексики), Новая Зеландия - Small nation, big heart (Маленькая нация, большое сердце), Португалия - Legion of fans will guide you to victory! (Легион болельщиков приведет вас к победе!), Чили - La Roja: the pride of Chile (Сборная: гордость Чили).

Лучшие девизы украсят официальные автобусы всех восьми сборных-участниц.
Теги: Сборная России
Сегодня, 21:15
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 21:56) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Победу в голосовании одержал девиз "Будь верен своей команде!". Кроме него, болельщики также выбирали между вариантами "В Монте Карло только наши!" , " Не для вас играли!" и " Это ваши проблемы! "
Регистрация: 14.02.2007
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:30) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Лучше было-бы - "В мае не тает лед, но с футболом все так-же не прет".


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.