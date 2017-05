Болельщики выбрали девиз сборной России на Кубке конфедераций-2017

Завершилось голосование на сайте ФИФА, в результате которого был определен девиз сборной России на домашнем Кубке конфедераций.Победу в голосовании одержал девиз "Будь верен своей команде!". Кроме него, болельщики также выбирали между вариантами "Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!" и "Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!".Также болельщиками были выбраны и девизы других команд-участниц турнира: Австралия - Socceroos: pride of nation (Сборная: гордость нации), Германия - 11 players - 80 million hearts - Die mannschaft! (11 игроков - 80 миллионов сердец - одна команда!), Камерун - The indomitable lions (Неукротимые львы), Мексика - Here are warriors of Mexico (Вот идут воины Мексики), Новая Зеландия - Small nation, big heart (Маленькая нация, большое сердце), Португалия - Legion of fans will guide you to victory! (Легион болельщиков приведет вас к победе!), Чили - La Roja: the pride of Chile (Сборная: гордость Чили).Лучшие девизы украсят официальные автобусы всех восьми сборных-участниц.