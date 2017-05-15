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Александр Самедов: силы на Кубок конфедераций остались

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился мнением о расширенном составе национальной команды. Для подготовки к Кубку конфедераций—2017 Станислав Черчесов вызвал 30 футболистов.

«Тренерский штаб вызвал тех, кого посчитал нужным. Кутепов и Джикия – хорошие защитники. Для российского футбола здорово, что появились такие игроки на этой дефицитной позиции.

Я стараюсь приносить максимум пользы на любой позиции, на которой меня выпускают. Я выходил играть и латераля, и на своей позиции правого инсайда. Готов играть там, где тренер меня видит. Это был непростой сезон, много чего произошло, в том числе переход в "Спартак". Я рад, что всё закончилось именно так, мы завоевали долгожданный трофей. Впереди большой турнир – Кубок конфедераций, силы на него остались. Главное, чтобы мы собрались, осознали, что мы уже не в клубах, а в сборной, что мы – одна команда", - цитирует Самедова "Чемпионат.сом".
Теги: Самедов Сборная России
Сегодня, 22:01
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