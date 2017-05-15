Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роналдиньо: думаю, что российский футбол в порядке

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдиньо побывал в Казани и принял участие в открытии парка Кубка конфедераций.

"Российский футбол? Да, думаю, что он в порядке. В национальном чемпионате играют весьма квалифицированные футболисты. Мне сказали, что перед Кубком конфедераций российская сборная серьезно омолодилась и в составе пока еще нет звезд первой величины. Но меня заверили, что она не подведет болельщиков", - цитирует бразильца RT.
Теги: Роналдиньо
Вчера, 23:21
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:38) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
да вот только адекватные не зомбированные и не проплаченные люди видят всё насквозь и сами всё понимают.жаль только видно всё наоборот


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.