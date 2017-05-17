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Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 запустил проект "Город героя"

Welcome2018.com запускает проект "Город героя". В его рамках будет опубликована серия видеороликов с участием популярных людей из мира искусства, науки, спорта и шоу-бизнеса, которые расскажут об истории городов-организаторов ЧМ-2018, поделятся личными воспоминаниями, а также посоветуют интересные туристические места и объекты.

Первым героем проекта стал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, который рассказал зрителям о своем родном городе Казани. Ролики будут публиковаться на официальных каналах портала Welcome2018 в социальных сетях Facebook, Вконтакте, Одноклассники и Youtube

Вчера, 23:15
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