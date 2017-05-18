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Виталий Мутко и Павел Колобков примут участие в дне массового футбола

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, а также министр спорта России Павел Колобков примут участие в дне массового футбола 20 мая. Об этом ТАСС сообщил советник президента РФС Александр Мирзоян.

"В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Российской Федерации, президент Российского футбольного союза Виталий Леонтьевич Мутко, министр спорта страны Павел Анатольевич Колобков, руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Алексеевич Гуляев и министр спорта Московской области Роман Игоревич Терюшков", - сказал Мирзоян.
Теги: Мутко
Сегодня, 00:22
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№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 03:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Дно массового футбола? Символично.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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