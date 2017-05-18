Более 1500 человек примут участие в церемонии открытия КК-2017

Порядка 1500 человек примут участие в церемонии открытия Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля."Перед тем, как на поле выйдут команды и прозвучит стартовый свисток, по трибунам арены разольются прекрасные звуки "Жар-птицы" Игоря Стравинского - эта музыка станет лейтмотивом церемонии открытия турнира", - говорится в сообщении."Это очень важный момент для России, и мы рады, что можем познакомить любителей футбола с нашей культурой перед тем, как на сцену выйдет сама игра, - отметил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. - Мы не сможем использовать тяжелые конструкции или, к примеру, пиротехнику. Но наши креативные идеи и задумки позволят российским болельщикам гордиться, а зарубежным зрителям поближе узнать о культурных богатствах и традициях, о которых мы расскажем во время шоу".За артистическую концепцию церемонии отвечает творческая команда Первого канала.