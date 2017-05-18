Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:59
Валерий Рейнгольд: Каррера безумно влюблён в «Спартак». Вложил в него своё сердце и душу – всего себя (8)
Валерий Рейнгольд: Каррера безумно влюблён в «Спартак». Вложил в него своё сердце и душу – всего себя (8)
15:31
Стипе Плетикоса: Карпин всегда хотел тренировать, орал на команду, а Лаудруп стоял в стороне (1)
Стипе Плетикоса: Карпин всегда хотел тренировать, орал на команду, а Лаудруп стоял в стороне (1)
15:12
Леонид Федун: лимит надо сохранить, а потолок зарплат - глупость, будут платить в конвертах под столом (12)
Леонид Федун: лимит надо сохранить, а потолок зарплат - глупость, будут платить в конвертах под столом (12)
12:24
Сергей Веденеев: в "Зените" игроки сами решают, возвращаться ли назад. А вдруг вхолостую пробегу? (6)
Сергей Веденеев: в "Зените" игроки сами решают, возвращаться ли назад. А вдруг вхолостую пробегу? (6)
10:36
Леонид Федун: бюджет "Спартака" гораздо меньше $150 миллионов, понимание по трансферам есть (14)
Леонид Федун: бюджет "Спартака" гораздо меньше $150 миллионов, понимание по трансферам есть (14)
09:40
Леонид Федун: видели, что произошло с "Динамо" и "Зенитом"? Я не могу потратить больше, чем получаю (16)
Леонид Федун: видели, что произошло с "Динамо" и "Зенитом"? Я не могу потратить больше, чем получаю (16)
Тысяча детей поможет в проведении Кубка конфедераций
Тысяча детей и подростков поможет в проведении Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России.
Такая возможность у детей появилась благодаря детско-юношеской программе ФИФА. Перед каждым из 16 матчей, которые будут сыграны на турнире, 62 ребенка и подростка будут выносить национальные флаги и флаги ФИФА, а также выводить футболистов на поле. Дети и подростки от 6 до 17 лет будут выбраны спонсорами программы в четырех городах-организаторах среди юных футболистов, победителей конкурсов и воспитанников детских домов. Впервые в программе участвуют дети с ограниченными возможностями.
"Детско-юношеская программа ФИФА дарит юным болельщикам потрясающую возможность прикоснуться к большому футболу, и мы сделаем все возможное, чтобы они на всю жизнь сохранили об этом турнире самые теплые воспоминания, - заявил руководитель ФИФА по маркетингу Жан-Франсуа Пати. - Это одна из множества замечательных программ, которые ФИФА реализует совместно с коммерческими партнерами, чтобы турнир стал ближе к болельщикам разных стран". Также Пати добавил, что дети будут выносить на поле мяч и участвовать в церемонии подбрасывания монетки перед матчем.
Впервые такая программа прошла на чемпионате мира по футболу во Франции в 1998 году.
ФИФА
Такая возможность у детей появилась благодаря детско-юношеской программе ФИФА. Перед каждым из 16 матчей, которые будут сыграны на турнире, 62 ребенка и подростка будут выносить национальные флаги и флаги ФИФА, а также выводить футболистов на поле. Дети и подростки от 6 до 17 лет будут выбраны спонсорами программы в четырех городах-организаторах среди юных футболистов, победителей конкурсов и воспитанников детских домов. Впервые в программе участвуют дети с ограниченными возможностями.
"Детско-юношеская программа ФИФА дарит юным болельщикам потрясающую возможность прикоснуться к большому футболу, и мы сделаем все возможное, чтобы они на всю жизнь сохранили об этом турнире самые теплые воспоминания, - заявил руководитель ФИФА по маркетингу Жан-Франсуа Пати. - Это одна из множества замечательных программ, которые ФИФА реализует совместно с коммерческими партнерами, чтобы турнир стал ближе к болельщикам разных стран". Также Пати добавил, что дети будут выносить на поле мяч и участвовать в церемонии подбрасывания монетки перед матчем.
Впервые такая программа прошла на чемпионате мира по футболу во Франции в 1998 году.
ФИФА
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.