Дидье Дешам не включил Бензема в заявку сборной Франции

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам назвал список из 26 футболистов, которые будут задействованы в ближайших международных матчах национальной команды. Ростер опубликован на официальном сайте Федерации футбола Франции.В заявку не был включен нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.Альфонс Ареола («ПСЖ»), Бенуа Костиль («Ренн»), Уго Ллорис («Тоттенхэм Хотспур»).Лука Динь («Барселона»), Кристоф Жалле («Лион»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Лоран Косельни («Арсенал»), Бенжамен Менди («Монако»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»), Джибриль Сидибе («Монако»).Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»), Блез Матюиди («ПСЖ»), Адриен Рабио («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм Хотспур»), Корантин Толиссо («Лион»), Димитри Пайет («Марсель»), Тома Лемар («Монако»).Усман Дембеле («Боруссия» Д), Александр Ляказетт («Лион»), Оливье Жиру («Арсенал»), Килиан Мбаппе («Монако»), Антуан Гризманн («Атлетико»).