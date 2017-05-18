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Дидье Дешам не включил Бензема в заявку сборной Франции
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам назвал список из 26 футболистов, которые будут задействованы в ближайших международных матчах национальной команды. Ростер опубликован на официальном сайте Федерации футбола Франции.
В заявку не был включен нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.
Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Бенуа Костиль («Ренн»), Уго Ллорис («Тоттенхэм Хотспур»).
Защитники: Лука Динь («Барселона»), Кристоф Жалле («Лион»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Лоран Косельни («Арсенал»), Бенжамен Менди («Монако»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»), Джибриль Сидибе («Монако»).
Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»), Блез Матюиди («ПСЖ»), Адриен Рабио («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм Хотспур»), Корантин Толиссо («Лион»), Димитри Пайет («Марсель»), Тома Лемар («Монако»).
Нападающие: Усман Дембеле («Боруссия» Д), Александр Ляказетт («Лион»), Оливье Жиру («Арсенал»), Килиан Мбаппе («Монако»), Антуан Гризманн («Атлетико»).
"Газета.ру"
В заявку не был включен нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.
Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Бенуа Костиль («Ренн»), Уго Ллорис («Тоттенхэм Хотспур»).
Защитники: Лука Динь («Барселона»), Кристоф Жалле («Лион»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Лоран Косельни («Арсенал»), Бенжамен Менди («Монако»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»), Джибриль Сидибе («Монако»).
Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»), Блез Матюиди («ПСЖ»), Адриен Рабио («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм Хотспур»), Корантин Толиссо («Лион»), Димитри Пайет («Марсель»), Тома Лемар («Монако»).
Нападающие: Усман Дембеле («Боруссия» Д), Александр Ляказетт («Лион»), Оливье Жиру («Арсенал»), Килиан Мбаппе («Монако»), Антуан Гризманн («Атлетико»).
"Газета.ру"
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