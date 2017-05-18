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Дидье Дешам не включил Бензема в заявку сборной Франции

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам назвал список из 26 футболистов, которые будут задействованы в ближайших международных матчах национальной команды. Ростер опубликован на официальном сайте Федерации футбола Франции.

В заявку не был включен нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Бенуа Костиль («Ренн»), Уго Ллорис («Тоттенхэм Хотспур»).

Защитники: Лука Динь («Барселона»), Кристоф Жалле («Лион»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Лоран Косельни («Арсенал»), Бенжамен Менди («Монако»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»), Джибриль Сидибе («Монако»).

Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»), Блез Матюиди («ПСЖ»), Адриен Рабио («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм Хотспур»), Корантин Толиссо («Лион»), Димитри Пайет («Марсель»), Тома Лемар («Монако»).

Нападающие: Усман Дембеле («Боруссия» Д), Александр Ляказетт («Лион»), Оливье Жиру («Арсенал»), Килиан Мбаппе («Монако»), Антуан Гризманн («Атлетико»).

"Газета.ру"
Теги: Дешам Бензема Сборная Франции
Сегодня, 19:11
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№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:22) #
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Указал арабу на свое место.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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