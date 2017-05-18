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Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций-2017

Поле стадиона "Открытие-Арена" выдержало празднование победы "Спартака" в чемпионате России и будет оптимально готово к матчам Кубка конфедераций, сообщил коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко.

"Спартак" в среду в игре 29-го тура чемпионата России со счетом 3:0 победил грозненский "Терек". Сразу после финального свистка на поле ринулись болельщики, данная акция была согласована заранее; в результате на газоне стадиона оказалось более 10 тысяч человек. Также на поле прошла церемония награждения "Спартака" кубком победителя чемпионата России. Спартаковский стадион в июне-июле примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру между сборными России и Португалии.

"Прежде всего, хотел бы поздравить болельщиков "Спартака" с победой в матче с "Тереком" и долгожданным чемпионством. Вчера у нас на "Открытие-Арене" был незабываемый вечер - полные трибуны, красивая победная игра команды, красочный перфоманс, невероятная поддержка и атмосфера во время матча и, конечно же, особенная и эмоциональная церемония празднования чемпионства, которую мы провели вместе с нашими болельщиками.

При подготовке к церемонии мы знали, что поле находится в идеальном состоянии, усилено недавно сделанной прошивкой и, как следствие, может выдерживать существенные нагрузки, - продолжил Атаманенко. - Мы понимали дополнительную неигровую нагрузку на газон от организованного выхода болельщиков на поле и их нахождения на нем, и поэтому заранее подготовили план мероприятий по восстановлению спортивного покрытия от этой нагрузки.

Инспекция поля по завершении мероприятия показала, что нагрузка была в рамках прогнозируемой, поле ее достойно выдержало и команда агрономов сразу же приступила к реализации запланированных восстановительных мероприятий. Мы уверены, что к матчам Кубка конфедераций поле "Открытие-Арены" будет в оптимальных игровых кондициях.

Мы очень рады, что в эмоциональный праздничный момент поднятия кубка вокруг команды были ее болельщики, и благодарны за то, что и матч, и все мероприятия по празднованию прошли без инцидентов", - цитирует Атаманенко ТАСС.
Теги: Спартак Атаманенко
Вчера, 22:48
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9
(3)
№9 Написал: Fillosoff Москва (Вчера, 23:54) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 89110012997
Дикари .

А ты сам-то видел, как ваши при праздновании чемпионства в Раменском разнесли стадион?? так же, сломали ворота, разорвали сетку... только от поля там в итоге ножки да рожки остались. если такой малолетка и не помнишь - поищи видео на ютьюбе и найди если сможешь 10 отличий.
Как написал Алексей Скородед в твиттере:
"Скaзочнaя любовь бывaет тoлько у сказочников.
У фанатов любoвь обыкновеннaя: истерики, вынос мозга и люблю aж убью.")


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№8 Написал: ajax101 Москва (Вчера, 23:48) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 89110012997
Дикари .


Дикари сделали поле на питерском стадионе.
Регистрация: 14.04.2008
№7 Написал: oksva Спб (Вчера, 23:37) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 89110012997
Дикари .


Не плачь , ещё один тур унижений и передохнёшь...


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№6 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:34) #
  • +2
  •  (2)

в Санкт-Петербург надо было звать Федуна строить стадион
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: nuruder NN (Вчера, 23:19) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 89110012997
Дикари .

дык что сделали-то такого? из повреждений стадиону: ворота и сетка на них. Смешные деньги. Всё было мирно и хорошо.
Регистрация: 6.03.2013
№4 Написал: оптимист чебоксары (Вчера, 23:11) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 89110012997
Дикари .

завистники)
Регистрация: 10.10.2009
№3 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:10) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
удобрили...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:02) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: 89110012997
Дикари .

А как ты охарактеризуешь тех, кто ""Крестовский" строил и поле на нём стелил???
Предположу, что - "успешные предприниматели".smile
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: 89110012997 Санкт -Петербург (Вчера, 22:51) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Дикари .
Регистрация: 18.05.2017
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