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Центр управления энергоснабжением объектов ЧМ-2018 появится в Калининграде

Единый центр управления сетями и структурами энергоснабжения объектов ЧМ-2018 будет создан в Калининградской области к 2018 году за счет модернизации диспетчерских пунктов исполнительного аппарата и филиалов "Янтарьэнерго". Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе компании.

"Благодаря внедрению современных технологий будет оптимизирована работа диспетчеров. На эти цели выделено 300 млн рублей", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что единый центр управления возьмет на себя контроль над объектами, обеспечивающими электроснабжение тренировочных площадок, объектов инфраструктуры и главной футбольной арены в Калининграде в ходе проведения игр чемпионата.

Создание единой системы управления осуществляется в рамках программы развития и реконструкции энергосистемы Калининградской области до 2020 года. Она включает шесть разделов, предполагающих обеспечение надежности работы энергосистемы региона, строительство и реконструкцию объектов для электроснабжения Чемпионата мира и надежного энергоснабжения потребителей.
Сегодня, 16:47
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