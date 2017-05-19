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Кака: вероятно, Бразилия будет одним из фаворитов ЧМ-2018
Полузащитник "Орландо" и сборной Бразилии Кака считает свою национальную команду одним из фаворитов на победу на чемпионате мира 2018 года. Бразильцы уже обеспечили себе выход в финальную часть мирового первенства, которое пройдёт в России.
"Тите сумел вернуть команду на правильный путь, и в настоящее время сборная Бразилии смотрится очень хорошо. Сборная уже вышла на чемпионат мира, где, вероятно, будет одним из фаворитов на победу.
Моё будущее в сборной? Я не знаю, пока просто сосредоточен на "Орландо Сити", думаю, если я буду хорошо играть здесь, то можем найти решение, от которого выиграют все", — цитирует Кака Goal.
"Чемпионат.сом"
"Тите сумел вернуть команду на правильный путь, и в настоящее время сборная Бразилии смотрится очень хорошо. Сборная уже вышла на чемпионат мира, где, вероятно, будет одним из фаворитов на победу.
Моё будущее в сборной? Я не знаю, пока просто сосредоточен на "Орландо Сити", думаю, если я буду хорошо играть здесь, то можем найти решение, от которого выиграют все", — цитирует Кака Goal.
"Чемпионат.сом"
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