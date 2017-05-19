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Кака: вероятно, Бразилия будет одним из фаворитов ЧМ-2018

Полузащитник "Орландо" и сборной Бразилии Кака считает свою национальную команду одним из фаворитов на победу на чемпионате мира 2018 года. Бразильцы уже обеспечили себе выход в финальную часть мирового первенства, которое пройдёт в России.

"Тите сумел вернуть команду на правильный путь, и в настоящее время сборная Бразилии смотрится очень хорошо. Сборная уже вышла на чемпионат мира, где, вероятно, будет одним из фаворитов на победу.

Моё будущее в сборной? Я не знаю, пока просто сосредоточен на "Орландо Сити", думаю, если я буду хорошо играть здесь, то можем найти решение, от которого выиграют все", — цитирует Кака Goal.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кака Сборная Бразилии
Сегодня, 18:47
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