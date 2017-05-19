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Виталий Мутко уверен, что Марио Фернандес сыграет за сборную России на КК-2017
Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко выразил уверенность в том, что бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес, имеющий российское гражданство, сможет выступить за сборную России на Кубке Конфедераций.
"Есть нюансы со сроками его регистрации, когда пятилетний срок надо считать - с момента подписания контракта или регистрации заявки. В любом случае абсолютно все сроки истекают в июне, тут никаких проблем нет, Марио включен в расширенный список. Этот список для того и существует, чтобы спокойно наблюдать, как кандидаты выступают в последних турах, вы видели, что мы рассчитывали на Лунева (вратарь "Зенита" - ИФ), но он в последнем туре получил травму. К сожалению, такие вещи возможны в спорте. Время еще есть, пока обнародован только расширенный список, позже будет уточненный, но и там еще будет возможность для замен, если будут травмы", - цитирует Мутко "Интерфакс".
"Есть нюансы со сроками его регистрации, когда пятилетний срок надо считать - с момента подписания контракта или регистрации заявки. В любом случае абсолютно все сроки истекают в июне, тут никаких проблем нет, Марио включен в расширенный список. Этот список для того и существует, чтобы спокойно наблюдать, как кандидаты выступают в последних турах, вы видели, что мы рассчитывали на Лунева (вратарь "Зенита" - ИФ), но он в последнем туре получил травму. К сожалению, такие вещи возможны в спорте. Время еще есть, пока обнародован только расширенный список, позже будет уточненный, но и там еще будет возможность для замен, если будут травмы", - цитирует Мутко "Интерфакс".
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