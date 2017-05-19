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Сергей Собянин: КК-2017 не создаст коллапса в Москве
Проведение Кубка конфедераций-2017 не приведет к коллапсу в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.
По его словам, автобусы с болельщиками и волонтерами в Москве будут передвигаться по выделенным полосам.
"Какого-то коллапса мы, честно говоря, не ожидаем", - цитирует Собянина РИА Новости.
По его словам, автобусы с болельщиками и волонтерами в Москве будут передвигаться по выделенным полосам.
"Какого-то коллапса мы, честно говоря, не ожидаем", - цитирует Собянина РИА Новости.
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