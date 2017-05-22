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На новом стадионе в Санкт-Петербурге начали демонтировать газон

На новом стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге 22 мая начали демонтировать газонное покрытие футбольного поля, сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что в аппарте вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина пока официально данную тему не комментируют. Ранее Албин сообщил о возможной замене газона на стадионе, отметив, что решение о демонтаже может быть принято не позднее 31 мая.
Сегодня, 18:52
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№14 Написал: Асергеич (Сегодня, 19:37) #
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online

Цитата: Maks1980
После КК опять будут менять газон
Не стадик разбирать!
Регистрация: 19.03.2017
№13 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 19:36) #
  • +1
  •  (3)
online

дешевле взорвать эту халабуду в тартарары и сделать этот день праздником в стране
Регистрация: 13.05.2017
№12 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 19:32) #
  • -1
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Болеет за:
«Бавария»
Сейчас будут класть газон на скорую руку, после КК опять менять потому что за такое короткое время газон просто не приживется
Регистрация: 20.05.2017
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:31) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ctdthysqjktym
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал состояние поля на новом стадионе "Зенита".

"Друзья, с газоном проблем нет! Нам не удалось его "пробудить", мы Северная страна! Газон банально спит, зима. Но мы его пробудим! Это будет лучшее поле в России! Впереди санация и лучший газон в стране к Кубку конфедераций!" - написал Албин в фэйсбуке.


Не проснулся? Странно.


Надо не поле, а самого Албина санации подвергнуть...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: петя365 (Сегодня, 19:29) #
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online

Цитата: ctdthysqjktym
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал состояние поля на новом стадионе "Зенита".


Мамой клянусь !
Блин !
Век в КГБ не отсасывать и воли не видать)))))))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№9 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:18) #
  • +3
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online

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал состояние поля на новом стадионе "Зенита".

"Друзья, с газоном проблем нет! Нам не удалось его "пробудить", мы Северная страна! Газон банально спит, зима. Но мы его пробудим! Это будет лучшее поле в России! Впереди санация и лучший газон в стране к Кубку конфедераций!" - написал Албин в фэйсбуке.


Не проснулся? Странно.
Регистрация: 30.08.2008
№8 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 19:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Может стадион?


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№7 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 19:12) #
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online

VS1976,
Бездонная яма имени Матвиенко и ее приспешников. Не путать с клубом
Регистрация: 23.09.2008
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:09) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Господин - наши ресурсы заканчиваются. Нам нужно больше золота.
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:07) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сделают газон на 3 игры,а потом положат новый и будут ждать еще год пока он приживется,топ:)
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:04) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Бездонная голубая ЯМА!!!


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№3 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 19:02) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Бавария»
После КК опять будут менять газон
Регистрация: 20.05.2017
№2 Написал: петя365 (Сегодня, 19:01) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: Visio
Албину на дачу

Он уже освежил свой участок - а вот у Вальки-стакана и Вовки за время строительства травка пожухла - всё туда пойдёт
Одно но - на два их участка одного Крестовского не хватит, значит перестилать будут ДВА раза
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:56) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Албину на дачу
Регистрация: 17.05.2015
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