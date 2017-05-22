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Алексей Сорокин и Станислав Черчесов доложили исполкому РФС о готовности к Кубку конфедераций (2)
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Алексей Сорокин и Станислав Черчесов доложили исполкому РФС о готовности к Кубку конфедераций
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов доложили исполкому Российского футбольного союза (РФС) о готовности к Кубку конфедераций, сообщил депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев.
"Сорокин и Черчесов доложили о готовности к Кубку конфедераций. Все готовы", - цитирует Лебедева ТАСС.
"Сорокин и Черчесов доложили о готовности к Кубку конфедераций. Все готовы", - цитирует Лебедева ТАСС.
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