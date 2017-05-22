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Алексей Сорокин и Станислав Черчесов доложили исполкому РФС о готовности к Кубку конфедераций

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов доложили исполкому Российского футбольного союза (РФС) о готовности к Кубку конфедераций, сообщил депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев.

"Сорокин и Черчесов доложили о готовности к Кубку конфедераций. Все готовы", - цитирует Лебедева ТАСС.
Теги: Сорокин Черчесов Сборная России
Сегодня, 19:42
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№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Как вы можете быть готовы, если с Крестовским пи3дец тотальный ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:46) #
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Хорошо хоть то, что КК за год до ЧМ.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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