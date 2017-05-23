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Вячеслав Малафеев стал послом Санкт-Петербурга на ЧМ-2018

Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев и космонавт Сергей Крикалев стали послами Санкт-Петербурга как города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, сообщает welcome2018.com. Презентация послов состоялась во время церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций FIFA 2017 на Конюшенной площади Санкт-Петербурга.

Ранее послами Северной столицы стали солист Мариинского театра Василий Герелло, народный артист Михаил Боярский и телекомментатор Геннадий Орлов.
Теги: Малафеев
Сегодня, 04:26
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