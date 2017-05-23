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Буферную зону для болельщиков открыли в Пулково в преддверии КК-2017

Буферную зону для болельщиков с шатром и общепитом открыли в петербургском аэропорту Пулково в преддверии Кубка конфедераций. Об этом сообщил ТАСС коммерческий директор управляющей компании аэропорта Евгений Ильин.

"На территории, непосредственно прилегающей к терминалу, организована буферная зона с шатром для защиты от непогоды, точками питания, туалетами. Буферная зона создана для нахождения там болельщиков в случае скопления в аэропорту, а также с целью разведения потоков болельщиков противоборствующих команд. Автобусы-шаттлы будут осуществлять посадку-высадку болельщиков непосредственно перед буферной зоной для их комфорта и удобства", - сказал он.

Ильин добавил, что в зависимости от рейсов и загрузки может быть открыт дополнительный контрольно-пропускной пункт. Также на время матчей в Пулково продолжат действовать усиленные меры безопасности. В целом аэропорт готов к мероприятию, отметил глава управляющей компании.
Сегодня, 06:30
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