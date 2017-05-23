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Более 10 тысяч жителей Санкт-Петербурга посетили Парк КК-2017

Более 10 тысяч жителей Санкт-Петербурга посетили Парк Кубка Конфедераций FIFA 2017, который работал все выходные дни на Конюшенной площади. Вход и все аттракционы в Парке были бесплатными, сообщает welcome2018.com.

Посетители попробовали свои силы в забивании мяча робокиперу, сфотографировались с Официальным талисманом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России волком Забивакой, а также разыграли билеты на матчи Кубка Конфедераций.
Сегодня, 06:46
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№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 07:54) #
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..из 15-и миллионов...


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 07:09) #
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волком Забивакой,


Волк Забивака. Б л я. Еще мяч Красава. Охyеть.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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