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Владимир Путин: все объекты к КК-2017 и ЧМ-2018 построят вовремя

Российская сторона сделает все для своевременного завершения строительства объектов Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018, заявил "РИА Новости" президент России Владимир Путин.

"Сделаем все для того, чтобы и объекты, и условия пребывания в России, и все, что связано с обслуживанием большого количества болельщиков, зрителей, спортсменов, было осуществлено на самом высоком уровне", — сказал он на встрече с президентом FIFA Джанни Инфантино.

Российский президент поблагодарил лично Инфантино и возглавляемую им организацию за поддержку и сопровождение подготовки России к этим футбольным турнирам.

"В развитии футбола и состоит один из серьезных смыслов предоставления права проведения чемпионата мира таким странам, в которых еще есть, куда двигаться, и есть планки, которые предстоит еще достигать в развитии спорта и в развитии футбола", — отметил президент РФ.

Он выразил удовлетворение тем, что в FIFA позитивно воспринимают подготовку российской стороны к футбольным соревнованиям. Путин отметил, что российская сторона создает необходимые условия как для любителей футбола, так и для спортсменов. Он также обратил внимание Инфантино, что в рамках подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира Россия значительную часть внимания и мест на стадионах предоставляет зарубежным гостям.
Теги: Путин
Сегодня, 17:23
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