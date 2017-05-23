Андрей Шевченко огласил состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав команды на поединки против национальных сборных Мальты (товарищеский матч) и Финляндии (отборочный матч к ЧМ-2018).Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба — Шахтер), Андрей Лунин (Днепр);: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Богдан Бутко (все — Шахтер), Николай Морозюк (Динамо), Николай Матвиенко (Карпаты), Эдуард Соболь (Заря);Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все — Шахтер), Андрей Ярмоленко, Денис Гармаш, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все — Динамо), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия);Артем Беседин (Динамо), Евгений Селезнев (Карабюкспор, Турция).