Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Андрей Шевченко огласил состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав команды на поединки против национальных сборных Мальты (товарищеский матч) и Финляндии (отборочный матч к ЧМ-2018).

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба — Шахтер), Андрей Лунин (Днепр);

Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Богдан Бутко (все — Шахтер), Николай Морозюк (Динамо), Николай Матвиенко (Карпаты), Эдуард Соболь (Заря);

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все — Шахтер), Андрей Ярмоленко, Денис Гармаш, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все — Динамо), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия);

Нападающие: Артем Беседин (Динамо), Евгений Селезнев (Карабюкспор, Турция).

ФФУ
Теги: Шевченко Сборная Украины
Сегодня, 22:28
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.