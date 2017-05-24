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На стадионе в Санкт-Петербурге полностью сняли газон (фото)
На стадионе "Зенита" начались работы по смене пришедшего в негодность газона. Он был полностью снят. Напомним, что в Санкт-Петербурге должен пройти матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии, он запланирован на 17 июня.
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