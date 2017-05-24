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На стадионе в Санкт-Петербурге полностью сняли газон (фото)

На стадионе "Зенита" начались работы по смене пришедшего в негодность газона. Он был полностью снят. Напомним, что в Санкт-Петербурге должен пройти матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии, он запланирован на 17 июня.

На стадионе в Санкт-Петербурге полностью сняли газон (фото)
Теги: Зенит Крестовский Фото
Сегодня, 16:44
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38
(5)
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№38 Написал: perekos Самара (Сегодня, 18:22) #
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Цитата: Miss_Z
Цитата: utekay
какое классное поле под картошку...и крыша есть, и подогрев

да там же условия теплицы, влажность тропическая. там надо огурцы выращивать и орхидеи

зачем огурцы? бананы кокосы...


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We are the champions - my friends!!!!
Регистрация: 10.08.2012
№37 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:05) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Может заасфальтировать нах...


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№36 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 18:04) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
сняли бесплатно?)
как бы за это уже было заплачено..
Регистрация: 19.05.2015
№35 Написал: Korsar123 (Сегодня, 17:59) #
  • +6
  •  (6)

Мне кажется так поле намного лучше стало!
Регистрация: 10.06.2016
№34 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 17:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
какое классное поле под картошку...и крыша есть, и подогрев

да там же условия теплицы, влажность тропическая. там надо огурцы выращивать и орхидеи


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№33 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:53) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 120220
АЛЧНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НЕТ ПРЕДЕЛА.

Алчности, да ?

Полмиллиарда долларов довброшено дополнительно к этому гробаному чемпионату мира...

И в этот же момент они же блать желают старикам держаться, а население с телефонов по копеечке собирает всей страной деньги на лечение детей !

А куле.. Самые главные выборы у нас в 18 году, и персонаж уже заявил , что не будет больше лезть в политику.
Следовательно, вместе с ним уползёт и его свита..
Вот и рвут они бюджет на части, и не ждите- посадок среди них не будет.
А после них- хоть трава не расти..

Так что, то, что могло бы стать общенациональным праздником для Страны, стало пиршеством безнаказанности для единиц, допущеных к кормухе..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№32 Написал: XERX - (Сегодня, 17:45) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Georgeo
Позорище Путинское ! Как я ненавижу ХУЙЛО и его власть воров . Мы живем на уровне АФРИКИ в нищете с миллиардерами у власти . Народ, до коли будем терпеть ?

бандерлог,иди в куй,в своей стране мы сами разберемся!!!иди порошенко под хвост целуй!!!
Регистрация: 23.05.2009
№31 Написал: 120220 (Сегодня, 17:42) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Урал»
АЛЧНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НЕТ ПРЕДЕЛА.
Регистрация: 29.07.2008
№30 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 17:40) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Ребята, Албин сказал, что зарезервировал несколько комплектов травы для корыто-арены, так что ещё не раз такие фотки посмотрим!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№29 Написал: grisha (Сегодня, 17:40) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kytarba
уважаю Путина и его окружение. Молодцы..

Я как только их вижу так не могу удержаться - ссусь от восторга на унитазе )))))))))))

А от вовы отдельно, даже два раза ))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№28 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 17:32) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Химки»
Прекрасный стадион.. как уважаю Путина и его окружение. Молодцы..
Регистрация: 17.03.2008
№27 Написал: Georgeo (Сегодня, 17:27) #
  • +2
  •  (16)

Позорище Путинское ! Как я ненавижу ХУЙЛО и его власть воров . Мы живем на уровне АФРИКИ в нищете с миллиардерами у власти . Народ, до коли будем терпеть ?
Регистрация: 11.05.2017
№26 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 17:26) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
online
Болеет за:
«Зенит»

какое классное поле под картошку...и крыша есть, и подогрев

в это время редис сажают...
Регистрация: 24.04.2009
№25 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:26) #
  • +7
  •  (7)

Цитата: dimon_1973
Может это начало демонтажа всей этой халабуды?


Чтобы они ещё столько же на демонтаже распилили?
Регистрация: 26.01.2007
№24 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 17:19) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Может это начало демонтажа всей этой халабуды?
Регистрация: 8.02.2011
№23 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 17:14) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Кубань»
Так и не пробудили травку, печаль(


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№22 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 17:09) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: vanapupkin
А к КК успеют новый положить?

Постелят рулоны как в Москве постелили на финал Лиги чемпионов но это на несколько матчей,потом опять менять надо будет,потому что нормальный газон до 17 го июня не приживется никак и за время матчей КК они его убьют
Регистрация: 20.05.2017
№21 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 17:07) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Напомним, что в Санкт-Петербурге должен пройти матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии, он запланирован на 17 июня.

новозеландцы обещали травки подкинуть. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 2.08.2010
№20 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 17:06) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А к КК успеют новый положить?
Регистрация: 6.05.2016
№19 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 17:05) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
Во - презервативы, сначала начали укреплять корневую систему искуственной прошивкой. Поработали 2 недели, опять намыли денег, а теперь , всё же дошло ... надо стелить новый газон? В - о - р - ы....

ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ ЛЮДИ
Регистрация: 2.08.2010
№18 Написал: RJM555 (Сегодня, 17:04) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: stepanmlc
ничего не изменилось, вроде...


Просто поле выкатили........
Регистрация: 28.02.2010
№17 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 17:04) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Во - презервативы, сначала начали укреплять корневую систему искуственной прошивкой. Поработали 2 недели, опять намыли денег, а теперь , всё же дошло ... надо стелить новый газон? В - о - р - ы....
Регистрация: 10.01.2014
№16 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 17:03) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fd65
Ждем г-на Албина в ближайшие выходные на посадку картофеля......))))))))))))

все нормально написал, только я бы убрал слово КАРТОШКА
Регистрация: 2.08.2010
№15 Написал: fd65 (Сегодня, 17:00) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ждем г-на Албина в ближайшие выходные на посадку картофеля......))))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№14 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:59) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
ничего не изменилось, вроде...

ворота спи..ли

Цитата: Сибирячок
Ничего и не снимали. Так же было же.

ворота сняли. Или опять спи-ли?
Регистрация: 2.08.2010
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:57) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Ничего и не снимали. Так же было же.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:56) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
ничего не изменилось, вроде...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№11 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 16:54) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: safonas
а мне вот интересно, а кому-нибудь все-таки предъявят за это? все-таки там сумасшедшие деньги потрачены

Как и принято в нашей стране, найдут мелкого субподрядчика или поставщика, свалят на него официально, показательно пожурят и все затихнет. Ведь затраты на выполнение работ вполне могут быть меньше суммы откатов
Регистрация: 23.03.2016
№10 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:54) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
а мне вот интересно, а кому-нибудь все-таки предъявят за это? все-таки там сумасшедшие деньги потрачены

раз сумашедшие, то никому

Цитата: utekay
какое классное поле под картошку...и крыша есть, и подогрев

за картошку страшно. Ее тоже спи..т.
Регистрация: 2.08.2010
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:53) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
какое классное поле под картошку...и крыша есть, и подогрев


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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