На стадионе в Санкт-Петербурге полностью сняли газон (фото)

На стадионе "Зенита" начались работы по смене пришедшего в негодность газона. Он был полностью снят. Напомним, что в Санкт-Петербурге должен пройти матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии, он запланирован на 17 июня.