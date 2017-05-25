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Тина Канделаки: российское телевидение покажет матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018
Российское телевидение будет транслировать матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира - 2018, сообщила генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки.
"Сейчас единственное, что могу вам передать - свет в конце тоннеля появился. Кубку (конфедераций) быть, чемпионату (мира) быть, по телевизору покажем. Детали позже", - цитирует Канделаки ТАСС.
Ранее Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" не согласились приобретать телеправа по цене, которую затребовала ФИФА.
"Сейчас единственное, что могу вам передать - свет в конце тоннеля появился. Кубку (конфедераций) быть, чемпионату (мира) быть, по телевизору покажем. Детали позже", - цитирует Канделаки ТАСС.
Ранее Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" не согласились приобретать телеправа по цене, которую затребовала ФИФА.
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