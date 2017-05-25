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Тина Канделаки: российское телевидение покажет матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Российское телевидение будет транслировать матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира - 2018, сообщила генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки.

"Сейчас единственное, что могу вам передать - свет в конце тоннеля появился. Кубку (конфедераций) быть, чемпионату (мира) быть, по телевизору покажем. Детали позже", - цитирует Канделаки ТАСС.

Ранее Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" не согласились приобретать телеправа по цене, которую затребовала ФИФА.
Сегодня, 18:05
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№12 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 19:28) #
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Болеет за:
«Краснодар»
А разве кто сомневался что не покажут? smile Нагнули бы очередного Усманова,Ротенберга,Абрамович
а и т.д. С народом шутки плохи и за спокойствие нужно платить -пример Украины перед глазами.
Регистрация: 20.02.2013
№11 Написал: avnik море (Сегодня, 19:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если что - крепитесь!


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№10 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
это не женщина - это беда...


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:41) #
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online

Цитата: _Влад__
ttps://www.sports.ru/tribuna
/blogs/codfo18/817130.html


Да уж...


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 18:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
всё это проходит в нашей стране и наши же граждане не смогли б по ящику посмотреть

А большинству граждан вообще до лампочки где это происходит. Смотреть один хрен по ящику, что из Сочи, что из Антананариву.
Регистрация: 8.02.2011
№7 Написал: _Влад__ (Сегодня, 18:26) #
  • -2
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online

Цитата: maradona72
Я вообще не вдупляю. Кто ее поставил рулить спортивным каналом? Откуда она появилась?

https://www.sports.ru/tribuna
/blogs/codfo18/817130.html
кто кто газпромы всякие и поставили) связи имеются)
Регистрация: 23.05.2017
№6 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:16) #
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И кто этот свет? Кому сказать спасибо?
Регистрация: 30.08.2008
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
да ладно...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:12) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Я вообще не вдупляю. Кто ее поставил рулить спортивным каналом? Откуда она появилась?


Девушка же для тебя старается! Ночей не спит! Переживает за футбол. А ты не доволен!
Регистрация: 23.08.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:11) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
действительно, во шикарно вышло бы
всё это проходит в нашей стране и наши же граждане не смогли б по ящику посмотреть
шедеврально же


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Я вообще не вдупляю. Кто ее поставил рулить спортивным каналом? Откуда она появилась?


Из "самых умных".


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:08) #
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online

Я вообще не вдупляю. Кто ее поставил рулить спортивным каналом? Откуда она появилась?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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