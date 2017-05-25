The Guardian: при строительстве арены в Петербурге были нарушены права человека

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в ходе строительства стадиона "Санкт-Петербург" были выявлены случаи нарушения прав человека.На прошлой неделе главы федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии направили Инфантино письмо, в котором выразили озабоченность условиями работы при строительстве арены в «городе на Неве», который примет матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018, сообщает The Guardian. Обеспокоенность футбольных чиновников была вызвана "рабским трудом" северокорейских рабочих.В ответном письме к главам федераций Инфантино заявил, что мониторинговая группа ФИФА в ноябре прошлого года действительно находила убедительные доказательства присутствия северокорейских рабочих на стройке в Санкт-Петербурге, где нарушались их права, но инспекция в марте этого года показала, что таких случаев больше нет.