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The Guardian: при строительстве арены в Петербурге были нарушены права человека
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в ходе строительства стадиона "Санкт-Петербург" были выявлены случаи нарушения прав человека.
На прошлой неделе главы федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии направили Инфантино письмо, в котором выразили озабоченность условиями работы при строительстве арены в «городе на Неве», который примет матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018, сообщает The Guardian. Обеспокоенность футбольных чиновников была вызвана "рабским трудом" северокорейских рабочих.
В ответном письме к главам федераций Инфантино заявил, что мониторинговая группа ФИФА в ноябре прошлого года действительно находила убедительные доказательства присутствия северокорейских рабочих на стройке в Санкт-Петербурге, где нарушались их права, но инспекция в марте этого года показала, что таких случаев больше нет.
"Газета.ру"
На прошлой неделе главы федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии направили Инфантино письмо, в котором выразили озабоченность условиями работы при строительстве арены в «городе на Неве», который примет матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018, сообщает The Guardian. Обеспокоенность футбольных чиновников была вызвана "рабским трудом" северокорейских рабочих.
В ответном письме к главам федераций Инфантино заявил, что мониторинговая группа ФИФА в ноябре прошлого года действительно находила убедительные доказательства присутствия северокорейских рабочих на стройке в Санкт-Петербурге, где нарушались их права, но инспекция в марте этого года показала, что таких случаев больше нет.
"Газета.ру"
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