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The Guardian: при строительстве арены в Петербурге были нарушены права человека

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в ходе строительства стадиона "Санкт-Петербург" были выявлены случаи нарушения прав человека.

На прошлой неделе главы федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии направили Инфантино письмо, в котором выразили озабоченность условиями работы при строительстве арены в «городе на Неве», который примет матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018, сообщает The Guardian. Обеспокоенность футбольных чиновников была вызвана "рабским трудом" северокорейских рабочих.

В ответном письме к главам федераций Инфантино заявил, что мониторинговая группа ФИФА в ноябре прошлого года действительно находила убедительные доказательства присутствия северокорейских рабочих на стройке в Санкт-Петербурге, где нарушались их права, но инспекция в марте этого года показала, что таких случаев больше нет.

"Газета.ру"
Сегодня, 19:09
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(1)
№12 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:42) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Ооо, это, наверное, те корейцы, с которыми и я работал)
Нормально они привыкшие к таким условиям, им лишь бы платили вовремя и чем больше, тем лучше. Собаку, правда, съели охранника участка...а может и не съели, просто они у меня про нее как-то спрашивали, я им сказал "Не сметь!", они вроде согласились, а спустя какое-то время эта собака таинственным образом пропала.
Удивляет другое, с каких это пор весь мир озабочен северными корейцами в таком контексте?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№11 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 19:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот чудаки наглосаксонские,а не пойти бы вам в эротическое путешествие,ну и мудачье,
Регистрация: 8.05.2017
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дешёвки...Подстилки...
Права северокорейцев их встревожили.
Можно подумать, что эти же северокорейцы в Швеции работали бы в теплично- йогуртных условиях..

Чтож дешёвки на правах человека заклинились?
Где их любимые западные защитники прав o_0 животных?

Северокорейские следы- этож небось кости собак обнаружились?
А без корейцев собаки не дохнут сами ни разу?

А то, что в Катаре пачками гибнут на стройках стадионов, - это проХрессивную общественность не волнует и не интересует?

Сарказм, если что...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№9 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
гардиан нах.
крестовский -позор России


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№8 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
какой позор какой скандал,стыдоба.
Регистрация: 13.05.2017
№7 Написал: Critique (Сегодня, 19:25) #
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Полагаю, при строительстве самого города ущемлялись права человека. Нужно обратить на это внимание УЕФА и ЕСПЧ.
Регистрация: 17.04.2017
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:19) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
И опять этот стадион...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 19:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в ходе строительства стадиона "Санкт-Петербург" были выявлены случаи нарушения прав человека.

Причем этот человек - сам Инфантино. Его доля в откатах оказалась ужасающе мала.
Регистрация: 8.02.2011
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 19:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
И этого человека президент угощал семечками Галицкого в Краснодаре?


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 19:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
что еще за права человека такие?
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:12) #
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online

Не может быть! Да ну нах не верю!

Хотя, какое дело карликам Швеции, Дании, Норвегии и Исландии до Крестовского?

Все пытаются ушатать трубу?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:11) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
а причем тут Инфантино?причем тут ФИФА?
это уже личные вопросы людей, они никак не связаны с футболом


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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