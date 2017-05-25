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Станислав Черчесов: немцы - фавориты Кубка конфедераций

Главный тренер Станислав Черчесов считает Германию фаворитом Кубка конфедераций — 2017.

"Не знаю, кто сказал, что у португальцев и немцев приедут плохие футболисты. Думаю, что составы у них сильные. У нас тоже есть нюансы, один не может играть, другой не может, сезоны были длинные и насыщенные, поэтому есть травмированные, нас это тоже коснулось. Это абсолютно нормально. И перед чемпионатами мира такое часто бывает, но никто не говорит, что чемпионат мира от этого страдает.

Если брать на бумаге, то немцы — турнирная команда, которая во всех турнирах доходит до полуфиналов и финалов, поэтому пока что отдаем предпочтение им", - цитирует Черчесова "Р-Спорт".
Теги: Черчесов Сборная России Сборная Германии
Сегодня, 20:21
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№2 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 22:03) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
собрался булки раздвигать, как перед Катаром...


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:22) #
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Болеет за:
ЦСКА
а куда делись амбиции?где заявления на уровне того, что как и ЧМ брать должны же?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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