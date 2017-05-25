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Станислав Черчесов: немцы - фавориты Кубка конфедераций
Главный тренер Станислав Черчесов считает Германию фаворитом Кубка конфедераций — 2017.
"Не знаю, кто сказал, что у португальцев и немцев приедут плохие футболисты. Думаю, что составы у них сильные. У нас тоже есть нюансы, один не может играть, другой не может, сезоны были длинные и насыщенные, поэтому есть травмированные, нас это тоже коснулось. Это абсолютно нормально. И перед чемпионатами мира такое часто бывает, но никто не говорит, что чемпионат мира от этого страдает.
Если брать на бумаге, то немцы — турнирная команда, которая во всех турнирах доходит до полуфиналов и финалов, поэтому пока что отдаем предпочтение им", - цитирует Черчесова "Р-Спорт".
"Не знаю, кто сказал, что у португальцев и немцев приедут плохие футболисты. Думаю, что составы у них сильные. У нас тоже есть нюансы, один не может играть, другой не может, сезоны были длинные и насыщенные, поэтому есть травмированные, нас это тоже коснулось. Это абсолютно нормально. И перед чемпионатами мира такое часто бывает, но никто не говорит, что чемпионат мира от этого страдает.
Если брать на бумаге, то немцы — турнирная команда, которая во всех турнирах доходит до полуфиналов и финалов, поэтому пока что отдаем предпочтение им", - цитирует Черчесова "Р-Спорт".
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