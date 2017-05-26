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В Екатеринбурге разыграют билеты на Кубок Конфедераций

Мероприятие "Дни футбола с Hyundai" пройдет в Екатеринбурге 27 и 28 мая. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе администрации города Екатеринбурга. Праздник приурочен к проведению Кубка Конфедераций 2017.

Праздник состоится на Площади 1905 года. С 12:00 до 20:00 гости мероприятия смогут принять участие в футбольном мини-турнире, увидеть выступление футбольных фристайлеров и поучаствовать в тест-драйве автомобилей Hyundai.

На празднике также выступит популярный местный музыкальный коллектив "Каникулы Cover Band". Гости смогут принять участие в конкурсах и викторинах, победителей ждут памятные призы и главный трофей — билеты на матчи Кубка конфедераций 2017 от компании Hyundai. Вход на мероприятие свободный.
Сегодня, 16:04
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