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На вокзалах городов КК-2017 организуют отдельный проход для арбитров
Железнодорожники не будут разделять пассажиропотоки на обычных путешественников и болельщиков, отправляющихся к месту проведения матчей Кубка конфедераций. Отдельный проход через терминалы будет организован только для рефери, сообщил ТАСС начальник Дирекции железнодорожных вокзалов компании РЖД Виталий Вотолевский.
"Отдельного входа для различных категорий пассажиров на вокзалах не будет, все будут проходить через специальные пункты контроля, но болельщики будут проходить еще дополнительную процедуру досмотра при входе на стадионы. Зато отдельный проход для рефери после матчей будет организован, это делается для того, чтобы они не подверглись никакому несанкционированному воздействию", - сказал Вотолевский.
По его словам, разделять болельщиков разных сборных также не предполагается. "Мы дополнительно установили 10 павильонов досмотра вне стен вокзалов - это Сочи и Казань, планируем также дополнительными павильонами, особенно к чемпионату мира по футболу, обеспечить вокзалы Санкт-Петербурга", - отметил он.
Для обеспечения безопасности на 23 вокзалах в городах, принимающих матчи Кубка конфедераций, установлены 4,5 тыс камер видеонаблюдения. Службы контроля получили дополнительно порядка 200 комплектов оборудования по досмотру багажа, более 400 металлоискателей и 400 устройств радиационного контроля.
"Отдельного входа для различных категорий пассажиров на вокзалах не будет, все будут проходить через специальные пункты контроля, но болельщики будут проходить еще дополнительную процедуру досмотра при входе на стадионы. Зато отдельный проход для рефери после матчей будет организован, это делается для того, чтобы они не подверглись никакому несанкционированному воздействию", - сказал Вотолевский.
По его словам, разделять болельщиков разных сборных также не предполагается. "Мы дополнительно установили 10 павильонов досмотра вне стен вокзалов - это Сочи и Казань, планируем также дополнительными павильонами, особенно к чемпионату мира по футболу, обеспечить вокзалы Санкт-Петербурга", - отметил он.
Для обеспечения безопасности на 23 вокзалах в городах, принимающих матчи Кубка конфедераций, установлены 4,5 тыс камер видеонаблюдения. Службы контроля получили дополнительно порядка 200 комплектов оборудования по досмотру багажа, более 400 металлоискателей и 400 устройств радиационного контроля.
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