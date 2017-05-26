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В Саранске презентовали туристический маршрут для гостей ЧМ-2018

В Саранске презентовали новый туристический двухдневный маршрут "Зов Торамы", предназначенный для гостей Чемпионата мира 2018 в России, сообщает welcome2018.com.

В первый день тура гостям предлагается осмотреть самый высокий фонтан Поволжья "Звезда Мордовии", основные площади Саранска, Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова, Военно-мемориальный комплекс, Музейно-этнографический комплекс "Мордовское подворье", а также отведать блюда национальной мордовской кухни. В Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи туристы познакомятся с работами уроженцев мордовской земли – "Русского Родена" скульптора Степана Эрьзи и "Певца земной радости" живописца Федота Сычкова.

Второй день тура включает в себя посещение дома-музея "Этно-кудо" им. В. И. Ромашкина в селе Подлесная Тавла, где гостям представится возможность познакомиться не только с историей музыкального коллектива "Торама", но и узнать об обычаях мордовского народа. В Тавлинской школе резьбы по дереву гостям поведают о традициях этого искусства и знаменитой тавлинской игрушке, которая входит в число семи чудес Финно-угорского мира. Далее по маршруту – посещение Иоанно-Богословского мужского монастыря села Макаровка.
Сегодня, 18:20
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