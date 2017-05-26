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Сборная России проводит первую тренировку на сборах в полном составе

Футболисты сборной России проводят первую тренировку на австрийском сборе в полном составе. Занятие на тренировочном поле в коммуне Нойштифт-им-Штубайталь, где расположилась команда Станислава Черчесова, открыто для представителей СМИ первые 20 минут. Всего тренируются 25 игроков, которые прибыли в Австрию ранее в пятницу, в том числе нападающий "Зенит" Артем Дзюба, который во время тренировки в Москве в четверг работал в тренажерном зале по индивидуальной программе, информирует ТАСС.

Позже на австрийском сборе к команде должны присоединиться вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который остался в Москве, чтобы решить проблемы с пяткой, а также голкипер Владимир Габулов и защитник Роман Нойштедтер, которые по согласованию с Российским футбольным союзом пока находятся в расположении своих клубов - тульского "Арсенала" и турецкого "Фенербахче" соответственно.
Теги: Сборная России
Сегодня, 18:40
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